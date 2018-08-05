Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



EPGİS olarak yaptıkları incelemeyi aktaran Aktaş, bugün itibarıyla motorinde 31, benzinde 42, LPG otogazda ise litre başına 51 kuruşluk maliyet, ÖTV kapsamında devlet tarafından karşılandığı söyledi.



ENFLASYONA OLUMLU ETKİ YAPTI

Aktaş, uygulama ile halkın fiyat artışlarına karşı korunduğunu ve enflasyondaki yükselişin kısmen de olsa önlendiğine dikkat çekerek “Mevcut uygulama yürürlüğe sokulmamış olsa akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde bozucu etkisi olacaktı” dedi. Devletin doğru zamanda adım atarak halkı ve makroekonomik istikrarı koruduğuna vurgu yapan Aktaş “Dolarda oluşan köpük ortadan kalkana kadar mevcut uygulamanın devam etmesini talep ediyoruz. Fiyatlar aşağı yönlü hareket ederse devletin vergi geliri eski seviyesine zaten dönecektir” diye konuştu.

UYGULAMA OLMASAYDI FİYATLAR NE KADAR OLACAKTI?

¥ İstanbul’da motorin 6,02, benzin 6,68, otogaz ise 4,00.

¥ Ankara’da motorin 6,03, benzin 6,71, otogaz ise 4,05.

¥ İzmir’de motorin 6,02, benzin 6,68, otogaz ise 4,02.