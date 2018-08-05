Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay, Tüketici Sorunları Derneği’nin (TÜSODER) BDDK aleyhine açtığı davada bankaların “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen hükmü iptal etmişti. Mahkemenin kararının ardından Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ‘hesap işletim ücreti’nin yasal dayanağının ortadan kalktığına dikkat çekilerek tüketicilerin geçmiş 10 yıla dönük olarak bankalardan iade talebinde bulunabileceği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Danıştay’ın kararına atıfta bulunularak şunlar kaydedildi: İptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından, ‘hesap işletim ücreti’nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin, ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgelerle uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6 bin 860 liraya kadar) tüketici hakem heyetlerine başvuru dilekçesiyle şahsen, avukat marifetiyle veya e-Devlet üzerinden ‘www.tuketicisikayeti.gtb.gov.tr’ adresli internet sitesinden müracaat etmeleri mümkün bulunmaktadır.



DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKAT

Açıklamada ayrıca, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından tüketicilere ulaşılarak “danışmanlık hizmeti verilebileceği, tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceği”ne ilişkin taleplerde bulunulduğu belirtildi. Bunlara itibar edilmemesi ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması uyarısına yer verilen açıklamada, bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerin konuyu Bakanlığa, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesinin önemi vurgulandı.