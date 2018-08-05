Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne zaman emekli olurum? sorusu günümüzde çalışan her vatandaşın aklına takılan soruların başında geliyor. Çalışma hayatından sıkılan veya çalışma hayatının sonuna yaklaşan her vatandaş emeklilik gününün ne zaman geleceğini merak ediyor. SGK Bağkur emeklilik hesaplama sistemlerini kullananlar bekledikleri günün ne zaman geleceğini öğrenebiliyor. Prim ödeme ile yaşa bakarak emekliliğinin ne zaman geleceğini öğrenebilen vatandaşlar sistemi nasıl kullanacak? Ne zaman emekli olurum sistemi nasıl kullanılır? E-devlet emeklilik hesaplama ile emeklilik gününü öğrenmek isteyenler, SSK emeklilik hesaplama, emeklilik hesaplama, emeklilik yaşı gibi ayrıntılar nasıl öğrenilir?

2008'de resmen yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre bu şartların sürelerinde değişikliklere gidilmiştir. Emeklilik yaşı ve prim günleri ile ilgili yıllar içinde yapılan değişiklikler nedeniyle vatandaşların emeklilik yaşı hesaplamakla ilgili kafa karışıklıkları olabiliyor. Ya da konu ile ilgili hiçbir bilgisi olmayanlar da var. Ne zaman emekli olacağını bilmeyenler için hazırladığımız haberimizden sorgulama da yapabilirsiniz. İşte emeklilik yaşı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

'NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM' HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİLİK HESAPLAMADA TARİHİN ÖNEMİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için yeni bir emeklilik zamanı getirildi. Buna göre 01.05.2008 tarihinden sonra bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORGULAMASI

E Devlet ve SGK'nın sitesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulaması işlemlerinizi yapabilirsiniz.

SGK'da sorgulama; https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresinden cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başlama tarihiniz, ssk prim ödeme sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, varsa askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız, varsa yurt yurtdışı gün sayınız ve 3600 günü doldurduğunuz tarih bilgileri istenir. Bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra tahmini emeklilik yaşınızı ve kalan prim gününüzü öğrenebilirsiniz. Erken yaşlanma ve malüllük de aynı sayfada sorgulanabilir.

E Devlet'te sorgulama: E Devlet'in "Emekli Olma Durum Sorgulama" eklentisi ile hızlı ve kolay bir şekilde emekliliğinize ne kadar kaldığını görebilirsiniz. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) Sisteme girdikten sonra sigorta kolu ve hizmete başlama tarihinizi seçmelisiniz. Sistem ne kadar prim ödeyerek kaç yaşında emekli olacağınızı söyler. Hizmete başlama yılınızı bilmiyorsanız hizmet dökümü görüntüleme sayfasında bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.

1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır.

Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

2018'E GÖRE SSK (4A) EMEKLİLİK YAŞ TABLOSU

Sigorta başlangıç tarihinize göre aşağıdaki listeden kaç yaşında emekli olacağınızı görebilir ödemeniz gereken toplam prim gün sayısını öğrenebilirsiniz...

- 08.09.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 09.09.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.05.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

-24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.05.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 09.09.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 01.05.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.