Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu İZMİR



ABD’li dev rüzgâr türbini kanadı üreticisi TPI’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finans Direktörü Gökhan Serdar, Türkiye’de kurulu olan 2 kanat fabrikası ve 2 bin 300 çalışanları ile dünyanın dört bir yanına ihracat yaptıklarını söyledi. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Serdar, İzmir’de 2012’de açtıkları ilk kompozit kanat fabrikası ile Türkiye pazarına giriş yaptıklarını anlattı. Yılda 3 bin kanatlık üretim kapasitesine sahip oldukları bilgisini veren Serdar “Ürettiğimiz kanatları ABD, Avustralya ve Uruguay başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz. İlk fabrikayı açtığımızda ihracat oranımız yüzde 70’lerde idi. 2017’de ise Türkiye’deki rüzgâra talebin artması ile iç piyasaya verdiğimiz ürün çoğaldı. İhracat 150 milyon dolar değerle yüzde 60 seviyelerinde gerçekleşti” dedi. Serdar, fabrikaları Türkiye’de kurma gerekçelerini de “Mühendis ve nitelikli iş gücü de önemli bir faktör. Diğer ülkelerde aynı nitelikte insan gücü bulunmuyor” sözleriyle açıkladı.