Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Krizin daha da büyümemesi için devreye giren Avcılar Kaymakamlığının arabuluculuğunda yapılan toplantıda belediye ve GSM operatörleri yetkilileri bir araya geldi. Toplantı sonrasında krizin daha fazla büyümemesi ve tüketicilerin mağdur edilmemesi için mutabakata varılırken, belediyenin geri adım atmasıyla baz istasyonları da yerinde kaldı. Ayrıca toplantıda ortak bir komisyon kurulma kararı da çıktı. Komisyon üyeleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçerek çalışmaların takibini sürdürecek.

Avcılar belediyesi tarafından baz istasyonunun kablolarının kesilmesiyle yaklaşık iletişim kesintileri yaşanırken, yaklaşık 500 bin kişilik bir nüfus alanını etkileyen mağduriyet oluşmuştu. GSM operatörleri kesintilerin önünü geçmek için mobil baz istasyonları geçici çözüm sunmuştu.