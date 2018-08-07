Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Türkiye’de zeytinyağı fiyatının son 3 yıldır değişmediğini belirterek, “Yurt dışındaki fiyatların gerilemesi nedeniyle dolar, avro ne kadar yükselse de biz bu ürünü 3 sene önceki fiyatlarla tüketiciye ulaştırıyoruz” dedi. Türkiye genelinde 2017-2018 zeytin mahsul sezonunda, yaklaşık 300 bin ton ile cumhuriyet tarihinin en yüksek zeytinyağı rekoltesinin gerçekleştiğini hatırlatan Semerci, “2018-2019 mahsul yılının başlarında 250 bin tonluk bir zeytinyağı üretimi olacak.Yeni sezona yaklaşık 100 bin tonluk bir stok devriyle girmemiz söz konusu. Bu da dünyada bizi üretim açısından üçüncü sıralara getirir” dedi.