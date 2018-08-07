Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Türkiye alternatif arayışında” şeklinde yorumlanan ziyaretin ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinin hegamonyasını sona erdirme amacı taşıdığını ifade etti. Yılmaz, 3 yıldır siyasi ve ekonomik saldırıya maruz kalan Türkiye’nin BRICS’i alternatif görmesinden daha doğal bir durum olmadığını vurguladı. Çin ile yakınlaşmanın, 2 ve 3. nükleer santral için müzakerenin dahi çok önemli olduğunu söyleyen Yılmaz “Dünyada 20. yüzyılın ekonomik ayar düzeni olan IMF ve Dünya Bankası’na alternatif geliyor. Finans baskısıyla sindirilmek istenen Türkiye, savunma, enerji, teknoloji, bankacılık, yabancı yatırım, kredi ve uluslararası ticaret konularında alternatifsiz olmadığını bütün dünyaya gösterdi” dedi.