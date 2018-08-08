Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, Booking.com ile aynı  durumda olan 20’ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı  aldı.

Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk  pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine  rağmen, vergi ödemeyerek Türk seyahat acentaları ve Türk tur operatörleriyle  haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20’ye yakın internet  sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacak.