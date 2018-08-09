Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekmekte zam yapıldı-yapılmadı tartışmaları devam ederken, ucuz ekmek satanın başı dertten kurtulmuyor. Bir süre önce, Antalya'da ucuz ekmek sattığı için rekabet cezası alan fırıncıdan sonra, Bursa'da da bir fırıncı meslektaşlarının davasına maruz kaldı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırın işleten Kazım Balaban, uzun süredir 400-450 gram ekmeği 1 liradan satıyor. Etrafındaki bütün fırınların fiyat artırmasına rağmen kararından vazgeçmeyen Kazım Balaban isimli fırın sahibine, diğer fırıncılar 'haksız rekabete sebep oluyor' gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme fırına ihtar gönderilmesine karar verdi. Daha sonra Balaban için Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesinde bir dava daha açıldı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, fırına hiç uğramadı ama Balaban'ın sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğuna hükmetti. Bilirkişi, fırının mülkünün Balaban'a ait olmasına rağmen raporda günlük kira bedelinin 135 liraya karşılık geldiğini de bildirdi. Fırın sahibi ise “Mülk kendimin. Unu peşin alıp ucuza getiriyorum. Bu beni kurtarıyor. Neden suç görüloyor, anlamıyorum” dedi.