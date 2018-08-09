Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta başında 5,42'yi gören, daha sonra 5,19'a kadar gerileyen dolar dün yeniden 5,30 TL'ye kadar yükseldi. Avroda da 6,18 seviyesi yeniden görüldü ancak daha sonra kurlarda gerileme yaşanırken, Borsa İstanbul’da holding ve banka hisseleri öncülüğünde yüzde 0,8 artış gerçekleşti. Uzmanlar gerilimle yükselen doların yeniden 4,80'e gerileyebileceğini, spekülasyonla yapılan alımların zarara sebep olabileceğini ifade ediyor. Hükümetten yapılan açıklamada da ekonomiyle ilgili alınan kararların piyasalarda sakinleşmeyi getireceğini ifade etti.