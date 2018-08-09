Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi İSTANBUL



Okan Üniversitesi, İstanbul'un en büyük ikinci kültür, sanat ve kongre merkezini açmaya hazırlanıyor. 1550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonu, 4 katlı kütüphane ve sergi salonu, faye ve kokteyl alanlarına ev sahipliiği yapan Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi 25 milyon dolara (yaklaşık 130 milyon lira) mal oldu. Merkez eylül ayından itibaren İstanbul'un ikinci büyük sanat merkezi olarak kongre, tiyatro, konser gibi organizasyonlara evsahibi olacak.



300-400 MİLYON LİRA

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, hastanelerle birlikte eğitim yatırımına 300-400 milyon dolar harcadıklarını belirterek "Tuzla’da Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Acıbadem’de Polikliniğimiz, Mecidiyeköy ve Tuzla’da diş hastanelerimizle Türkiye’nin sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunduk. Öğrencilerimiz burada pratik eğitim alma imkanına sahip. Ayrıca işe alımlarda mezunlarımıza öncelik veriyoruz. Mezunlarını işe yerleştirme hızında 12. üniversiteyiz" dedi. 700'den fazla şirket ve kurum ile staj anlamında iş birliği yaptıklarını, mezunlarının şirketlerdeki stajdan sonra süratle işe yerleştiklerini ifade etti.



Sürücüsüz araç için OKANOM projesi

Üniversitede Ar-Ge bölümlerinin sanayi iş birliği ile çalışma yaptığını, sürücüsüz araç projesi OKANOM ile öğrencilerin bu alanda da gelişmesini hedeflediklerini söyleyen Bekir Okan, mühendislik fakültelerinin bir projesinin Avrupa Birliğinden 5 milyon avro bütçe aldığını, hiçbir değişiklik olmadan onaylandığını belirti. Üniversitedeki markalı derslerde profesyonellerle buluşan öğrencilerin Çince, Rusça, Arapça ikinci dil eğitimi kariyer programı gibi çalışmalarla teori ve pratiği bir araya getirdiğini söyleyen Okan, öğrencilerinin sanayi ile sürekli iç içe olup ürün geliştirmeye katkıda bulunduğunu ifade etti.

Miami'de konutlar Türkiye'den ucuz

ABD'nin konutta en fazla ilgi gören bölgesi Miami'de yapacakları 70 katlı Okan Tower projesinden bahseden Bekir Okan "Daha temelini atmadan 30-40 dairemiz satıldı bile. Konut fiyatları Türkiye'den ucuz. Metrekaresi 7 bin dolar. Toplam yatırım 300 milyon dolar. 4 yıl içinde tamamlayacağız" dedi.