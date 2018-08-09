Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın İran'la ticarette ambargo tehdidi üzerine Türkiye'nin alacağı tavır merak ediliyordu. Yaptırım kararını görüşmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin görüşmelere başladığı sırada yapılan açıklamalarda Türkiye'nin İran'la olan kontratlarına bağlı kalacağı belirtilerek ticaretin devam edeceği mesajı verildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'dan doğalgaz ithalatının uzun dönemli bir kontrata dayalı olarak yapıldığına dikkat çekerek "Bu kontratın süresi 2026 yılına kadar ve devam edecek. Yıllık yaklaşık biz oradan 9,5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz. Ülkedeki vatandaşlarımızın soğukta bırakma veya elektriksiz karanlıkta bırakma gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz sürecek" diye konuştu. İran'a yönelik ambargonun ABD'nin tek taraflı uygulaması olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Nitekim Avrupa Birliği de aslında oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından da son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var. Yıllardır ticaret yapıyoruz. Bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Konuyu görüşmek üzere bir Türk heyeti şu anda ABD'de olduğunu dile getiren Dönmez, "Yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Söz konusu diyalogdan olumlu bir netice çıkması konusunda ümitliyim" değerlendirmesinde bulundu.



ZAM VERİMLİLİKLE FATURAYA YANSIMAZ

Enerjide yakın geçmişte elektrik ve doğalgaza gelen zammın hatırlatılması üzerine de Bakan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu: Zammı aslında kimse hoş karşılamaz. Zammı yapan açısından da bir risktir, çünkü müşteriyi tedirgin edebilir ve müşteri de hiçbir zaman bunu kabul etmez. Biz ülkeyi yönetenler açısından da çok hoş karşılanacak bir şey değil. Ancak bir işin de bir maliyeti oluşuyor. Özellikle son bir yılda petrol fiyatları neredeyse 50 dolarlardan 70 dolarlara geldi. Kurdaki artışları dikkate aldığınızda aslında bu zam oranlarının çok makul olduğunu görüyoruz. Ama benim aslında vurgulamak istediğim husus, vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler.

Dönmez, enerjide 40 milyar doları bulan ithalat rakamına karşın 2002 yılından bu yana ağırlıklı olarak elektrik sektörüne toplamda yapılan 95 milyar dolarlık yatırım sayesinde, tüketiciye kesintisiz enerji sağlanabildiğini de kaydetti.

Denizde ilk sondaj Antalya ve Mersin'de başlayacak

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'nin sismik gemisinin Akdeniz'de çalışma yaptığını belirten Bakan Dönmez, buradan alınan verilerin son derece değerli olduğunu, bölgede ilk derin deniz ve sığ deniz sondajının bu yıl başlayacağını söyledi. Bu amaçla bir sondaj gemisi temin edildiğini ve geminin bakımlarının yapıldığını ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: Sondaj gemimiz şu anda Antalya'da. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde ilk sondaja başlayacak. Adını Fatih koymuştuk. Biz bu gemimizle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerimizin fetihlerini bekliyoruz açıkçası, ümitliyiz. Doğu Akdeniz'deki komşu ülkelerin birçoğu doğalgaza eriştiler. Bizim verilerimiz de son derece iyi ve olumlu. Arkadaşlar değerlendirmelerini yaptılar. İlk sondajımızı Türk ekonomik bölgesi içerisinde, Antalya açıklarında yapacağız. Diğeri de Mersin açıklarında olacak. O daha sığ denizde bir arama şeklinde gerçekleşecek.

3. nükleer santrali Trakya'da Çinliler ile yapacağız

Bakan Dönmez, nükleer enerjide üçüncü santral için yer tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Tabii bu konuda çok sayıda kriter söz konusu, hepsini tek tek inceliyoruz. Ancak elektrik ihtiyacının fazla olduğu sanayi bölgelerine yakınlığı dikkate alındığında, üçüncü nükleer santrali Trakya'da düşünüyoruz, burada Çinlilerle ilerleyeceğiz" diye konuştu. Rüzgârda 1,200 megavatlık deniz üstü santrali için de sürecin başladığını hatırlatan Dönmez, "Deniz üstünde rüzgârın kapasitesi çok daha yüksek. Burada ekim ayında teklifleri alacağız. Yer konusunda ise Marmara ve Ege'nin kuzeyi en verimli bölgeler olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

