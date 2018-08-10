Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın 'dünya havayolu tarihinin en büyük taşınması' olarak ifade ettiği operasyon için bütün hazırlıklar tamamlandı. Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim 2018'de açılacak yeni havalimanına, Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak taşınma için 'en büyük göç' diyen İlker Aycı, yeni havalimanından ilk seferin Başkent Ankara'ya yapılacağını, yurt dışı ilk seferin de yavru vatan KKTC ile kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirileceğini, ardından Türklerin en fazla bulunduğu ülkelerle devam edeceğini dile getirdi. İsmi henüz açıklanmayan havalimanı için '3. havalimanı' ifadesinin kullanılmamasını isteyen İlker Aycı "Çünkü dünyanın bir numarası o" dedi.

Gidemediğimiz hatlara uçacağız

Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi nedeniyle uçulamayan yerlere gitmeyi planladıklarını, amaçlarının dünyadaki diğer şirketlerle birlikte büyümek olduğunu söyleyen İlker Aycı "Ankara'dan dünyaya hak ettiği uçuş ağını geliştirmek istiyoruz. Şu anda Bodrum'u Londra'ya açtık. Kuzey Afrika'yı bağlıyoruz. Yurdun şehirlerini dünyaya bağlıyoruz. 'Dostun evi gönüllerdir' diyerek yapıyoruz uçuşlarımızı. THY gönül yapmaya gidiyor, Türkiye'nin bayrağını daha fazla ülkeye taşımak üzere yola çıkıyor. Bu yolda dostlarımızla iş birliği de yapacağız" dedi.

Metroyla 26 dakika

Atatürk Havalimanında ticari uçuşlar 31 Ekim'de sona erecek. Aynı tarihte, saat 14.00'te yeni havalimanından ilk uçuş gerçekleşecek. Yeni havalimanına metroyla ulaşım sadece 26 dakikada gerçekleşecek. 18 bin kapalı, 22 bin açık otopark alanı, 100 bin metrekare ticari alanı, 35 bin metrekare gümrüksüz satış mağazası, 16 bin metrekarelik lunch bulunacak olan havalimanında ayrıca 143 körük, aynı anda 114 uçağın yanaşabilmesine imkan verecek. Toplamda 80 milyon metrekare olan havalimanında 120 binadan oluşan kapalı alan toplamı 3,5 milyon metrekareyi bulacak. Yeni havalimanı ile filoya 41 uçak daha katılacak ve uçuş noktası sayısı ilk aşamada 350'ye çıkacak.

7,5 dakikalık reklam filmi

Dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından Türk Hava Yolları, yeni havalimanı ve aynı zamanda İstanbul ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam filminin çekimlerinin yapıldığını, 7,5 dakikalık reklam filminin montajının devam ettiğini söyleyen İlker Aycı, aynı zamanda İstanbul Modern ile anlaşarak yolcu ağırlama salonunda minik bir sanat müzesi kurduklarını anlattı.

Dünya bizi izleyecek

İlker Aycı'nın verdiği bilgiye göre 15 binden fazla araç ve teçhizat taşınacak. Uçakları itmeye yarayan push back'lerden sadece bir tanesinin ağırlığının 44 ton olduğu (A320'nin dolu halinin yarısı kadar) düşünüldüğünde, taşınmanın hacim büyüklüğü daha iyi anlaşılabiliyor. THY'nin taşınması 5 bin, diğer şirketlerle birlikte gerçekleşecek taşınma 15 bin tırla gerçekleşecek. Arka arkaya sıralandığında 300 kilometrelik bir mesafeyi kaplayan 5 bin tırla taşınma işlemi 45 saatte gerçekleşecek. Raylı sistemler de taşınmada kullanılacak. Yeni havalimanına 33 bin personelin de taşınacağını hatırlatan İlker Aycı, "Bu, Sultan Fatih'in gemileri karadan yürütüp İstanbul'u fethettiğinde arkasındaki ordu kadar" diyerek, sağlanacak başarıda her birinin tek tek katkısı olduğunu ifade etti.

Faaliyet kârı 14 kat arttı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, düzenlediği basın toplantısında bilanço rakamlarını da açıkladı. Buna göre şirketin toplam gelirleri, 2018 yılının ilk yarı yılında, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 6 milyar dolar oldu. Hem yolcu hem kargo gelirlerini önemli ölçüde artıran şirketin, geçen yılın ilk yarısında 17 milyon dolar olan esas faaliyet kârı, yükselen petrol fiyatlarına rağmen hem talep hem de birim gelirler sebebiyle hızlı büyüdü ve 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu 14 kat artışı ifade ediyor.

Doluluk oranını yüzde 4,3 artırarak yüzde 80,4'e yükselten THY, tarihinin en yüksek ilk yarı doluluk oranına ulaşmış oldu. Freetown, Semerkant, Krasnodar ve Moroni hatlarıyla 122 ülkede 49'u yurt içi, 255'i yurt dışı olmak üzere 304 noktaya uçan şirket, 2023 yılında 500 uçaklık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Şirketin halen 215'i dar gövde, 92'si geniş gövde ve 18'i kargo olmak üzere 325 uçağı bulunuyor.

KARGO DAHA HIZLI BÜYÜDÜ

İlker Aycı'nın verdiği bilgiye göre Turkish Cargo da hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir koridora yük taşıyan şirketin taşıdığı yük ise yüzde 28 artışla 660 bin tona ulaşırken, değerli ürün taşımaları sebebiyle gelirleri yüzde 35 artışla 784 milyon dolara ulaştı. Şirket hâlihazırda dünyanın en büyük 8 kargo şirketinden biri. Bir yılda 3'te bir oranında büyüyen şirketin ilk hedefi dünyada ilk 3 arasına girmek.