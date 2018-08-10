Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre yerli patent başvurularında yüzde 8,3’lük bir artış yaşanırken, tescil edilen yerli patent sayısında yüzde 38,8’lik artış gerçekleşti. Yine aynı dönemde 53 bin 436’sı yerli olmak üzere 60 bin 338 marka başvurusu yapılırken, 42 bin 755 marka tescil edildi. Yerli markalar toplam başvuruların yüzde 88,6’sını oluşturdu.

Tasarım alanında yapılan başvuruları sayısı da artış gösterdi. 6 aylık dönemde 18 bin 28 yerli, 576 yabancı, 3 bin 55 Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 21 bin 659 tasarım başvurusu yapıldı. 19 bin 928 yerli, 3 bin 612 yabancı olmak üzere toplam 23 bin 540 tasarım da tescil edildi.

Öte yandan Türk Patent Enstitüsü yıl sonuna kadar birçok projeyi de hayata geçirecek. Buna göre, Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin planlama ve danışmanlık yapmak üzere kurulan Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu’na ilişkin yönetmelik hazırlanması çalışmaları tamamlanacak. KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak uygulanan Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesinin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 4 farklı ilde 4 farklı sektörde uygulanması planlanıyor.

115 ülkeye prefabrik konut ihraç ediyor

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı, çöl ve soğuk iklim şartlarına göre ürettiği prefabrik konutlarla dünyanın tercihi oldu. Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Mustafa Tolunay villa, WC ve güvenlik kulübeleri başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazede üretim yaptıklarını belirterek yerli ve sıfır karbonlu yapı sistemlerini dünyanın her tarafına ulaştırmak istediklerini söyledi. Tolunay "Özellikle büyük şehirlerde artık zaman ve hız çok önemli bir kavram. Ön üretimli yapınızı sipariş ettikten çok kısa bir süre sonra yapınız konforlu bir şekilde oturmaya hazır hale geliyor. Türkiye'de bu konuda öncü kuruluş olarak 115 ülkeye ihracat yapıyoruz, Hekim Holding olarak ise bu sayı 133 ülke. Fransa, İzlanda, Belçika, Almanya'nın yanı sıra; +55 derece sıcaklıktaki çöllerden, soğuk ilkim koşullarına kadar ürünlerimiz konforlu bir şekilde hizmet veriyoruz. Hedefimiz 2019 yılında 120 ülkeye ulaşmak" dedi.