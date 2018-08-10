Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişmiş ekonomilerin ürünlerini Çin pazarına tanıtmaları sağlanacak fuara katılım için 120 ülkeden başvuru yapıldı. Bireysel katılacak Türk firmalarıyla 41 olan bu sayının daha da artması bekleniyor. Fuara katılacak firmalar daha çok mutfak eşyası, kuyumculuk, kimya, gıda, beyaz eşya, tarım, otomobil yedek parça sektörlerinde faaliyet gösterecek. Çin, tarihî İpek Yolu ticaretini canlandırmak ve bölge ülkelerindeki ticareti geliştirmek amacıyla 2018'den itibaren ithalat fuarına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı. DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, bu fuarın, Asya Pasifik pazarı için de fırsat oluşturduğuna dikkati çekerek "Yılda 2 trilyon dolar alım yapan Çin, 'gelin pazarımı açıyorum.' diyor. Çin pazarındaki açılma, diğer pazarlara da etki edecek" diye konuştu.