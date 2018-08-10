Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurunda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik bugün de etkisini sürdürüyor! Vatandaşlar bugün dolar ne kadar, dolar kaç lira oldu merak ediyor... Doların bugünkü alış kuru ne kadar? Kaç TL kaç dolar eder en çok merak edilen sorular arasında. Dolar kurundaki anlık fiyat değişimleri, son dakika dolar ve euro fiyatları, güncel dolar fiyatlarına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DÖVİZ KURLARI 9 AĞUSTOS 2018

Dolar dün 5,4860 TL'den işlem görürken, bu sabah itibariyle hızla yükselişe geçti. ABD ile süren Rahip Brunson davasına bağlı gerilime paralel dövizler haftanın son gününde güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Dolar 6.46, euro 7.20, sterlin 8.27 liranın üzerine çıktı.

ABD’de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Türkiye ile müzakere sürecinin devam ettiğini söylemesi sonrası doların küresel piyasalarda da değer kazanması ve dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yükselmesiyle, iç piyasada dövizler güçlü seyrine devam ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.47 artışla 96.06 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı 1.15 düzeyinin de altına indi. Parite yüzde 0.53 düşüşle 1.1466 düzeyine geriledi.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Orta Vadeli Plan ve yeni ekonomik model açıklayacak.

BIST 100 Endeksi güne, Perşembe günü yüzde 0.22 yükselişle 97 bin 185 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.0 düşüşle 117 bin 244 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 3.51 artışla 19.74 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde ;

- dolar en düşük 5.5397 ve en yüksek 6.4684 lirayı gördükten sonra 5.87 – 5.88 lira,

- euro en düşük 6.3893 ve en yüksek 7.2067 lirayı gördükten sonra 6.75 - 6.76 lira,

- sterlin en düşük 7.1049 lira ve en yüksek 8.2741 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında işlem görüyor.