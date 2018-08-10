Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Yeni ekonomi modelinde öncelikli hedef dövizi düşürmek, özellikle son zamanlarda ABD ile yaşanan Brunson krizi ile dövizdeki oynamayı belli bir dengeye çekmek... Yeni yapılanmayla, dövizdeki artışın önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylellikle piyasada kaybolan güven yeniden gelecek.

Yeni Ekonomi Modeli (YEP)'nde 35 milyar TL’lik tasarruf ve gelir arttırıcı önlemlerin de açıklanması bekleniyordu. Peki Bakan Berat Albayrak neler söyledi? Bakan Berat Albayrak'ın açıklaması, Yeni Ekonomi Modeli nedir, yeni ekonomi modeli ile ne gibi değişiklikler yaşanacak, yeni ekonomi modelinin getirileri neler olacak... İşte detaylar..

Yeni Ekonomi Modeli nedir, tıkla öğren

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP)'ın en önemli adımlarından bir tanesinin kararlı ve güçlü adımlarla ilerlemek olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modeline ilişkin açıklamalarına başladı

Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Türkiye son 16 yıllık AK Parti döneminde ekonomik olarak bir üst lige çıktı.

"Yeni dönemin yeni ekonomik anlayışı olacak.

Toplantıya iş dünyasının önemli temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.

Benim için çok heyecanlı bir gün.

İş insanlarımız ve akademisyenlerimiz ile toplantılarımıza periyodik olarak devam edeceğiz.

Yeni dönemde Türkiye'nin hedeflerine ilerlediği bir dönem yaşayacağız.

Yeni ihdas ettiğimiz bu bakanlık çok daha etkin ve güçlü bir bakanlık olacak.

İlk günden beri attığımız adımlarla ve bu çerçevede ekonomik politikalar istişare ederek oluşturacağız.

Eylül ayında açıklayacağımız OVP'nin yeni bir ismiyle birlikte bu programın detayları hızla öne çıkacak.

Yeni ekonomik anlayışın en önemli özelliği çok daha kararlı olması olacak.

Türkiye bir üst lige çıkmak istiyorsa bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Bunun yanında güçlü bir reflekse ve stratejiye sahip olunması lazım.

Güçlü temeller olacak. Aynı zamanda dizayn ettiğimiz bu sistemin sürdürülebilir olması lazım. Ve en önemlisi başta da ifade ettiğim gibi katılımcı olacak.

Bu tablo Türkiye'nin makro göstergelere göre makul değil. Prensiplere gelince, ilk olarak tüm piyasa paydaşları ile daha etkin bir iletişim kurmalısınız.

İkinci prensip piyasa ve teoriye göre gerçekçi politikaların seçilmesi ve uygulanmasıdır. "

Bakan Albayrak toplantı için saat 11:00 sularında Dolmabahçe Ofisi'ne geldi.

Dün yapılan açıklamada, Orta Vadeli Plan kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacağı belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı.

"Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir.

Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100’lerin altına indirilecektir.

2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir arttırıcı önlem ile FDF’nın +5 Milyar TL’ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2’nin altında olması hedeflenmektedir.

Yılsonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır.

Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugünde etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır.

Piyasa da bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz.