Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyasının heyecanla beklediği Yeni Ekonomi Modelini açıkladı. Yeni modelde para ve maliye politikası açısından çok daha sıkı ve uyumlu bir süreç olacağına dair mesajlar veren Albayrak, enflasyonla mücadele ve cari açığı düşürmenin ana hedeflerden ilk ikisi olacağını da vurguladı. “Para politikalarının tam bağımsızlığı sağlanacak, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı kritik esastır” diyen Albayrak, kamuda tasarruf tedbirlerine başlandığını, yapısal reformlar konusunda bakanlıkta çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, mali disiplin üzerinde çok daha sıkı bir maliye Bakanlığı görüleceğini söyledi. Güven ortamının iyileştirilmesi için gerekli bütün adımların atılacağını da dile getiren Albayrak, vergi sistemi noktasında maliyede çok güçlü bir dönüşüm başladığını ifade etti.



SPEKÜLASYONA GEÇİT YOK

Gerek para, gerek maliye politikasının tek şapkada birleşmesiyle likayat şemsiyesiyle çok daha güçlü bir bakanlık olacağını dile getiren Albayrak, “Eylül ayında açıklayacağımız OVP (güzel bir isim arıyoruz) bu programın detaylarını çok hızlı şekilde ortaya çıkaracak. Bugünkü ekonomik tablo makro göstergelerle uyumlu değil” ifadesini kullandı.

Enflasyon mu, büyüme mi?

Bu konudaki soru işaretlerine cevap veren Albayrak “Hem enflasyonla mücadele hem sağlıklı büyüme” diye cevap verdi. Türkiye’nin zaten üretim ötesinde nüfusuyla büyüyen bir ülke olduğunu, üretim odaklı büyümeyi destekleyerek büyümeyi sağlam dönüştürmesi halinde Türkiye’yi kimsenin tutamayacağını söyleyen Albayrak, “Eş güdüm içerisinde yürüteceğimiz bu yaklaşım sürecini stratejik büyüme alanlarını tespit ederek ortaya koyacağız. Bu dönemki OVP eskisi gibi olmayacak. Her bir bakanlığın performansının ve bu dönüşüm için sorumluluk ve yük olarak belirlenen hedeflerin takip edildiği çok etkin bir program olacak” dedi.

Son derece kararlı program

İş dünyası, piyasaların çalkalandığı bir günde açıklanan yeni ekonomi modelinin, geleceğe umutla bakmak için çok önemli olduğunu ifade etti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, yeni ekonomik modeli iş dünyasının olumlu karşıladığını, son derece kararlı ve piyasaya uyumlu bir program gördüklerini ifade etti. Bilecik “Ancak artık günümüzde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, dış dünya yönetimiyle beraber ele almak gerekir. Dış ilişkiler de mükemmel yürütülmeli” ifadesini kullandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı rifat Hisarcıklıoğlu da “Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması, ekonomimiz üzerindeki belirsizlik ve riskleri azaltacaktır. Orta Vadeli Programın açıklanmasıyla çok daha net bir resim ortaya çıkacak. İş dünyası olarak üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmemiz büyük önem arz ediyor” açıklaması yaptı.



HAK ETTİĞİMİZ DÖNÜŞÜM

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı “Dönüşüm döneminde neler yapılacağının ana hatları verildi. İnanıyorum ki Eylül başında OVP açıklandığında hepimiz detaylara daha fazla hakim olacağız. Planın tek tek uygulanacağına ve ülkenin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur programı “Yaraları sarabilecek çerçevede ele alınmış hedefler var” diye değerlendirdi.

İşte önemli mesajlar

¥ Yeni ekonomi yaklaşımının en önemli adımlarından biri kararlı ve güçlü yaklaşım. Kararlı adımların atıldığı bör dönem başlayacak.

¥Tüm piyasa paydaşlarıyla daha etkin bir ileşitim ve güvene dayalı süreç gerçekleşecek.

¥ Para politikasının tam bağımsızlığı sağlanacak. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı kritik esastır.

¥ Piyasa ve teori çerçevesinde gerçekçi politikalar seçilmesi esastır.

¥ Spekülasyonların ekonomimize etki etmesine izin vermeyeceğiz, çok daha etkin bir süreç ortaya koyacağız.

¥ Özellikle TL’ye güveni artırmak. Hele de küresel sınamalardan geçtiğimiz bu günlerde.

¥ Bankacılık, en temel sektörlerimizden biri olmaya devam edecek.

¥ Sıkı para ve mali politika sürecini ortaya koyacağız. Bütçe disiplini en temel dinamiklerden biri.

¥ Yapısal reformlar önceliklendirilecek.

¥ Ekonomik dengeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacak.

¥ Cari açığın düşürülmesiyle ilgili stratejik temeller atılacak.

¥ Güven ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımlar atılacak.

¥ Tasarruf ve verimlilik artırılacak, bakanlıklarla ilgili tasarruf tedbirlerini rakamlarla göreceksiniz.