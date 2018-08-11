Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan çalışmalar kapsamında otoyollarında iki dev ihale önümüzdeki dönemde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırım ve icraatla geçecek 100 günlük programda açıkladığı otoyol ihaleleri önümüzdeki dönemde hayata geçiriliyor. Daha önce birkaç kez ertelenen Aydın-Denizli otoyolu ihalesi yine bir erteleme olmazsa 15 Ağustos’ta yapılacak. 154 km uzunluğundaki ve yaklaşık 870 milyon dolar maliyetli Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’nin ihalesi kapalı teklif alma usulü ile gerçekleşecek.



AKDENİZ ŞERİDİNİN İNCİSİ

Ayrıca 92 km uzunluğundaki ve yaklaşık 650 milyon dolar maliyetli Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi’nin de ihalesi bir değişiklik olmazsa 31 Ekim’de gerçekleştirilecek. Akdeniz şeridinde inşa edilecek yolun yapımı YİD modeliyle gerçekleşeceği gibi, proje kapsamında otoyolun finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devredilecek.