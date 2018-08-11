Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanan SASA, kendi öz kaynaklarıyla da desteklediği yatırımlarına hız verdi. SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker, Türkiye’nin en büyük elyaf üreticisi olduklarını belirterek, tesisleri 3 yıl önce Sabancı Holding’den Erdemoğlu Holding’in satın aldığını hatırlattı. Sürekli yeni yatırımlar yaparak ekonomiye katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini dile getiren Şeker, son olarak Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden de yararlanarak, 1 milyar dolarlık yatırım kararı aldıklarını, yeni polimer, elyaf ve poy tesislerinin inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlattı.



CARİ AÇIĞA NEŞTER VURACAK

Şeker, yeni yatırımların inşaat çalışmalarında yarıya geldiklerini, elyaf ve polimer kısmının 1 Ocak’tan itibaren devreye gireceğini, poy kısmının ise önümüzdeki yılın altıncı ayında hizmete alınacağını dile getirdi. Ülkenin cari açığının azaltılmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Şeker, tesisin şu an bin 250 çalışanının bulunduğunu kaydetti. Şeker “Yeni yatırımlarla beraber bu yılın sonunda yaklaşık 2 bin çalışan rakamına ulaşacağız” diye konuştu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Mehmet Şeker, en büyük yatırımlarının PTA tesisi olacağını aktararak, şöyle devam etti: Yani burada ürettiklerimizin ham maddesini yapıp Türkiye’nin cebinden yurt dışına fazla para gitmesine engel olacağız. Bu yatırımımız gerçekleşirse ki bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. Hangi teknolojiyi kuracağımızı dahi belirledik. Tek problemimiz bir arsa, çünkü çok geniş bir alan lazım. Deniz kenarı olması gerekiyor, deniz suyunu soğutma amaçlı kullanmamız lazım. Şu anda hükûmetten beklentimiz böyle bir arazinin bize tahsis edilmesi ve en geç 2026 yılında biz bu tesisi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu 10 milyar dolarlık yatırım Türkiye’nin cari açığına, işsizliğine ciddi katkıda bulunacak, yatırımla Çin ile rekabet edeceğiz.