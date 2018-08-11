Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Özel Akıllı Okullar’a yönelik soruşturmada önemli ayrıntılara ulaşıldı. Okulun FETÖ ağı, Millî Eğitim Bakanlığı’na yapılan bir ihbarla tespit edildi. Okulla ilgili soruşturma yapan Millî Eğitim Bakanlığı daha sonra hazırladığı raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Okulun FETÖ ile bağlantısı olduğuna dikkat çekilen raporda, soruşturmanın Başsavcılık tarafından yapılması gerektiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan okul sahibi İdris Yurteri’nin FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Daha önce hakkında Adıyaman’da da bir soruşturma yürütüldüğü belirlenen Yurteri’nin okulun ortaklarından olan abisi Mustafa Yurteri’nin firari olduğu öğrenildi. Şüphelilerin daha önce FETÖ’ye ait Yamanlar Koleji gibi okullarda çalışma kayıtlarının olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, İdris Yurteri’nin FETÖ ile bağlantılı şirketlere para transferlerini gözaltına alınan eşi üzerinden yaptığı ifade edildi.

Şüpheli Yurteri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikasta giden timin başında yer alan darbeci General Gökhan Şahin Sönmezateş’le olan otel kaydının yanı sıra yurt dışı seyahatlerinin de yoğun olduğu aktarıldı. Şüpheli Yurteri’nin Muğla’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Erhan Turgut’la yurt dışına giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Yurteri’nin 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yöneten imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek’in darbe girişimi öncesi sıklıkla gittikleri ABD ve Almanya’ya seyahat etmesi dikkat çekti.

Savcılık, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasındaki yurt dışı seyahatlerini de mercek altına aldı. Emniyette işlemleri devam eden şüpheli Yurteri’nin örgüt içerisindeki pozisyonu araştırılıyor. Savcılık, Yurteri’nin eğitimci kılıfı altında Akıncı’da yakalanan imam Hakan Çiçek’e benzer bir pozisyonda olabileceği ihtimalini değerlendiriliyor. Yurteri’nin ayrıca, askerlerden sorumlu mahrem imam olma ihtimali de inceleniyor.