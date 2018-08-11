Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Dolar, altın ve avro fiyatları ne kadar, dolar bugün ne kadar oldu, gram altın fiyatları bugün kaç TL gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye, Brunson krizinin ardından ABD tarafından uygulanan skandal yaptırımlara ve çeşitli spekülasyonlarla dün büyük bir ticaret savaşı yaşadı. Bu gelişmelerin ışığında kurda önlenmesi güç bir hareketlikik yaşandı. Dolar, altın ve euro fiyatları 11 Ağustos Cumartesi sabahı da merak içerisinde sorgulanıyor. İşte dolar, altı ve euro fiyatları bugün içerisindeki gelişmeleri...

11 Ağustos dolar, altın ve euro fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar

11 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren dolar 6,4322 TL seviyelerinde iken, avro da 7,3234 TL bandında geziniyor. Altının ons fiyatı ise 1.210,57 TL. Cumartesi gününe gram altın 249 TL ile başlarken, Cumhuriyet altını ise 1,670 liradan alınıp 1,690 liradan satılıyor. Yarım altın ise 807 TL'den işlem görüyor. Çeyrek 403 TL...