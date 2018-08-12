Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türk çeliğine yönelik gümrük tarifelerini iki katına çıkaran kararı 13 Ağustos’ta yürürlüğü giriyor. 30’dan fazla yaptırım uygulayan ABD yönetiminin tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşlarının Türkiye gibi müttefikleri de hedef alması dünya siyaset dengelerini de tehdit ediyor. Uluslararası birçok ekonomist, Trump’ın küresel ticaret ve siyaset dengelerini hiçe sayan tartışmalı adımlarının ters tepebileceğini vurguluyor.



İHRACATI KIRILGAN HÂLE GELİYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Maurice Obstfeld, ticaret savaşından en fazla etkilenecek ülkelerden birisinin ABD’nin kendisi olduğunu, küresel misillemelerin merkezinde yer alan ABD’nin geniş kapsamlı ticaret çatışması sebebiyle ihracatının kırılgan hale geldiğini ifade etti. New York’taki finansal danışmanlık ve araştırma şirketi MRV Associates’in Müdürü Mayra Rodriguez Valladares de Trump’ın Türkiye’ye yönelik ek gümrük vergileri uygulama kararının ekonomik olarak mantığının olmadığını belirterek yaptırım kararının Türkiye’den çok söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen Amerikalı üreticileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.



ŞİRKETLERİN MALİYETLERİ ARTACAK

Trump’ın tavrının değişken ve güvenilmez olduğunu dile getiren Valladares, “Trump, müttefiki Türkiye’ye gümrük tarifelerini tehdit olarak kullanıyor. İstediklerini siyasi ve ekonomik alanlarda zorbalık yoluyla almaya çalışıyor” yorumunda bulundu. Ticaret savaşının ABD’nin büyüme hızını olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Valladares, Trump’ın Türkiye ile ilgili kararının ardından yatırımcılarda tekrar endişe oluştuğunu, New York borsasında cuma günü yüzde 0,7 kayıp yaşandığını kaydetti. Londra’daki Capital Economics Gelişen Piyasalar Uzmanı William Jackson ise çelik ve alüminyum ithalatı yapan ABD’li şirketlerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Jackson, “Türkiye’den çelik ve alüminyum ithal eden ve buna bel bağlayan Amerikalı imalatçıların maliyetleri artacak. Bu şirketler için ithalat daha pahalı hale gelecek” diye konuştu.

Trump bu sefer de Kanada’ya çattı

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’nin ardından bu defa da Kanada’ya çattı. Trump, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, “Meksika ile anlaşma güzel ilerliyor. Otomotiv işçileri ve çiftçilerle ilgilenmeli, yoksa anlaşma olmayacak. Meksika’nın yeni başkanı tam bir centilmen” ifadelerini kullanırken, “Kanada beklemeli. Onların gümrük tarifeleri ve ticaret engelleri çok yüksek. Anlaşma sağlayamazsak araçları vergilendireceğim” sözleriyle de Kanada’yı tehdit etti. ABD, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA müzakereleri ise halen devam ediyor. Trump’ın “tarihin en kötü anlaşması” olarak tanımladığı ve 1994’ten bu yana yürürlükte olan NAFTA’nın yeniden müzakere edilmesi geçen sene başlamıştı.

Yasal dayanağı yok

Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ek vergi uygulama kararını tartışırken, New Yorker dergisi söz konusu kararın “yasal dayanağının olmadığı” ve “Amerikalı üreticileri zora soktuğunu” yazdı. Eric Levitz imzalı makalede, söz konusu kararın, Brunson ile ilgili olduğu ancak Trump yönetiminin bu konuda ekonomik bir aparatı kullanması “yanlış yöntem” şeklinde yorumlandı. Söz konusu yazıda, “Fakat bu durum, yine de Trump’ın son ticari adımı için iyi bir gerekçe değil, çünkü bu adım yasal değil. Konuyu ulusal güvenlik gerekçesine bağlamak, Trump’ın ABD kanunlarını ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarını aşmasının yegane yoluydu” değerlendirmesinde bulunuldu. CNN International kanalında yer alan haberde ise Beyaz Saray’ın konuyla ilgili açıklamasında söz konusu ilave vergi kararının “ABD’nin ulusal güvenliği” ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekildi. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise Trump’a en ilginç uyarıyı yapan kişi oldu. Twitter hesabından Trump’ın tweet’ine cevap veren Klaas “Erdoğan ‘ın hayranı değilim, ama Trump’ın yaptığı pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye’de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor” dedi.

Dünya Ticaret Örgütü’ne gideceğiz

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kararın yasıl olmadığına dikkat çekilerek, “ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır. Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz” denildi.

Ekonomik savaşı boşa çıkaracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kurum, “Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye’de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde açıkladığı projeleri hızlı şekilde yapacağız. 100 günlük icraatlarımıza aynı hızla devam edeceğiz” dedi.