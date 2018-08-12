Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’deki faaliyetleri durdurulan Booking.com’un vergi ödememek konusunda ısrarını sürdürdüğünü söyledi. Booking.com’a ilişkin sürecin çözümü için şirketin atması gereken adımlar olduğunu belirten Ersoy, “Sorunun temelinde Booking.com’un kendisi yatıyor çünkü kendisi ısrarla ‘Ben Türkiye’de vergi ödemeyeceğim’ diyor. Booking.com’un bakış açısını değiştirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Avrupa’da birçok ülkede Türkiye’ye yönelik politik bakışta yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Onlar da bazı gerçekleri görmeye başladılar. Bu da zaten turist trafiğine yansıyor. Avrupa’dan da çok ciddi artışlar var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, önümüzdeki sene de çok umutlu gözüküyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi bu yıl ziyaret eden Rus turist sayısında ilk 6 ayda son derece iyi bir artışın yaşandığına işaret eden Ersoy, “Yılın ilk yarısında yüzde 40’lık bir artış var. Sezon sonuna kadar böyle devam ederse 6 milyon rakamını yakalayacakmışız gibi görünüyor. Türkiye’de bu sene rekor seviyede turist sayısını yakalayacağız. Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, daha nitelikli turiste yöneliyoruz. Her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışma içerisindeyiz” dedi.