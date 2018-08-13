Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar avrodan 20 milyar avroya çıkarılmıştır."

"Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacak. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir."

"İhtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir."

"Bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabileceklerdir."

"Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebilecektir."

Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirdi