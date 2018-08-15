Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Tekstil sektöründe baş gösteren mühendis sıkıntısı ihracatçı birliklerini harekete geçirdi. Çözüm için kolları sıvayan ihracatçılar, ilk 20 bin tercih içinde tekstil mühendisliği bölümünü yazan gençlere 4 yıl boyunca burs ve iş garantisi vermeyi gündemine aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi Orhan Aydın, tekstil üniversitesi sayısının 9’a düştüğünü belirterek “Aileler çocuklarını bu okullara göndermek istemiyor. Ama sektörde 20 bin lira alan mühendislerimiz var. İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği ile başlattığımız çalışma sayesinde üniversite sınavlarında ilk 20 bine giren ve tekstil bölümünü tercih eden öğrencilere asgari ücretin üzerinde burs vereceğiz” dedi.



İSTİHDAM GARANTİ

Gençlere mezun olduktan sonra iş verme garantisi de sunduklarının altını çizen Aydın “Çok iyi maaşlarla onları burada istihdam etmeye hazırız. Şu anda konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile görüşmelerimiz sürüyor. 2019 yılında bu desteği vereceğiz” diye konuştu. Türkiye’nin en iyi olduğu alanlardan birinin de tekstil olduğuna vurgu yapan Aydın, istihdam sağlayan açısından sektörün hâlâ ilk sırayı koruduğu bilgisini verdi. Aydın, Türkiye’nin yıl sonunda 28 milyar dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatına imza atacağını ifade ederek “Mevcut kurlarla 31-32 milyar dolarları görmek sürpriz olmaz. Bu da bizim için tarihî bir rekor” dedi.



KÜMELENME ŞART

Tekstil sanayicilerinin ekonomi yönetiminden önemli talepleri olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti: Ham maddede dışa bağımlı olsak da yerli üretim için birçok girişimde bulunuyoruz. Öncelikle tekstil sektörünün teşvik edilmesini istiyoruz. ABD’nin ekonomik spekülasyonlarından sonra teşviklerin sanayiye akması gerektiğinin önemi daha da anlaşılmıştır. Ayrıca kümelenme büyük önem arz ediyor. Çin, İtalya, ABD gibi ülkeler bu işte çok iyiler. İtalya’da 600 tane fabrika kümelenmiş bir şekilde üretim yapıyor. Türkiye’de de kümelenme sisteminin hayata geçirilmesi şart. Nasıl ki Gaziantep halısıyla, Denizli bornozuyla meşhursa Türkiye’deki her ilin de kendi ürünüyle ön plana çıkması gerekiyor.

STK’lar elini taşın altına koymalıdır

ABD ile gerilen ilişkilerin ekonomiye olan etkilerini Türk iş dünyasının rahatlıkla atlatabileceğini vurgulayan Orhan Aydın “Türk sanayicisinin kıvrak zekâsı hiçbir ülkede yoktur. Üretmeye devam ederek, bu durumu da aşacağız. Geçtiğimiz günlerde TİM olarak 1 milyar dolarlık bir fonu Eximbank’a kullandırmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Ülkemizde birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) var. Onlar da elini taşın altına koymalı. Bugün vatandaştan aldığımızı vatandaşa kullandırma zamanıdır” dedi.

Bayburt’a 70 milyon liralık yeni fabrika

Orhan Aydın, aynı zamanda aylık 600 ton poliamid üretimi yapan Oma İplik AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı... Cazibe merkezleri kapsamında Bayburt’ta 70 milyon liralık bir yatırımı devreye alacaklarını belirten Aydın, fabrikada ilk etapta 500, ardından bin kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti. Aydın “Poy adlı ithal ipliği şimdi Türkiye’de üretmeye başladık. Bu ürünle alakalı aylık 2,5 milyon dolar yurt dışına para çıkışımız vardı. Bir kısmını kendimiz üreterek, para çıkışını engelledik. Bayburt’taki fabrikamız da üretime başlayınca aylık 5 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz” diye konuştu.