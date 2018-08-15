Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu, kurumlara da yansıyacak. Dövizlerde yaşanan gelişmeler bir kenara bırakılarak, istihdama ve yatırımlara devam edilecek. İŞKUR, bu sene içerisinde hedeflemiş olduğu 1 milyon 250 bin istihdam alanı oluşturmada İş Kulüpleri’nin etkisini artıracak. Bu yılın ilk yarısında 4 bin 737 kişinin yararlandığı İş Kulüpleri’nde yapılacak çalışmalarla daha fazla vatandaşa ulaşılacak. 2020’ye kadar tüm ülkeye yayılması hedeflenen projenin ilk adımı önümüzdeki günlerde atılacak.



AVRUPA İLE KIYASLANACAK

İŞKUR, bu senenin ikinci döneminde Millî İstihdam Seferberliği konusunda çalışmalarına yenilerini ekleyecek. İşbaşı eğitim programı ve işverenlere vermiş olduğu teşviklerin yanı sıra İş Kulüpleri’nin işlevselliğini de artıracak. Bu kapsamda 21 olan İş Kulübü sayısı yıl sonuna kadar 31’e yükselecek. Ayrıca Avrupa’da uygulanan İş Kulüpleri uygulaması da mercek altına alınacak. Ekim ayında İrlanda’ya çalışma ziyaretleri yapılacak. Buradaki merkezlerde mentörlük sisteminin yeterli görülmesi halinde Türkiye’de uygulanması sağlanacak.



EĞİTİM DESTEĞİ VERİLİYOR

Kadınlar, gençler, engelliler, Roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren grupların iş piyasasına katılmalarına daha çok imkân verilecek. Çalışmak isteyen vatandaşlar 2 hafta boyunca eğitimle desteklenecek. İşveren beklentileri, başvuru araçları, telefonla görüşme ve mülakat simülasyonları gibi programlar bir arada sunulacak. Tespit edilen eksiklikler tamamlanarak istihdam edilmelerinin önü açılacak.

Temmuz'da 134 bin kişi işe alındı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre; 2018 yılı Temmuz ayı işe yerleştirme 134 bin 40 kişi olarak gerçekleşti. Temmuz ayında işe yerleşen 134 bin 40 kişinin yüzde 66’sı erkek, yüzde 34’ü kadın oldu. 2018 yılının ilk 7 ayında ise yüzde 66’sı erkek yüzde 34’ü kadın olmak üzere 670 bin 910 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında 241 bin 773 kişilik açık iş alındı.