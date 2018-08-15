Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Doğalgaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar 80 ilçeye daha doğalgaz ulaştırılacak. Hükûmetin desteği ve tamamı özel sektörün yatırımı ile gerçekleşen çalışmalar kapsamında 2002 yılında yalnızca 6 il, 52 ilçe de 3,2 milyon abone ve 12,5 milyon vatandaşın kullanımında olan doğalgaz, bugün 78 il, 422 ilçede 14,5 milyon abone ve 63 milyon tüketiciye ulaşmışdurumda. 2017’de 101 ilçeye doğalgaz götürülürken, yatırım tutarı ise 1 milyar lirayı bulmuştu. Bu yıl genelinde ise 80 ilçeye doğalgaz götürülecek ve 1,7 milyar liralık bir yatırım yapılacak. Bu tutarın 900 milyon lirası genişleme yatırımlarına ayrılırken, bir kısmı da hat yenileme çalışmalarına harcanacak. Öte yandan özel sektör eliyle yapılan yatırımlar neticesinde doğalgaz tüketim maliyetleri de her geçen yıl daha aşağı çekildi. 2002’de 164 lira olan asgari ücretin içinde doğalgaz maliyeti payı yüzde 32,2 iken bu rakam, 2017’de bin 404 lira olan asgari ücret içinde yüzde 9,8’e gerilemişti.