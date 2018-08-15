Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük’ün atanması gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise İbrahim Halil Öztop’un atanması uygun görüldü.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı belli oldu
15.08.2018 - 06:40 | Son Güncelleme: 15.08.2018 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük’ün atanması gerçekleştirildi.
Etiketler : merkez bankası,merkez bankası atama,
576251 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/576251.aspx
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