Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

azır giyim endüstrisi, kur savaşına karşı tek yumruk oldu. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe tarafından kamuoyuna açıklanan deklarasyonda, ekonominin iç dengelerden kaynaklanan bir takım sorunları olabileceği, ancak kurların geldiği noktanın sadece iç dinamiklerle ile izah edilemeyeceği vurgulandı. 5 birlik ile 11 sektörel derneğin imzasını taşıyan deklarasyonda, şu görüşlere yer verildi: “Döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşabilmesi için sıkı para politikasına geçilmeli, iç piyasada dövizle ticareti sınırlayacak önlemler en kısa sürede yürürlüğe konulmalı, mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda TL teşvik edilmeli, önceki yıllarda döviz ile kiralama yapıp bugün borcunu yüksek kur nedeniyle ödeyemeyenlerin cezasız erken tahliyesi sağlanmalı, döviz kredisi kullanan ihracatçıların üzerinde oluşan kur baskısını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmalı, reel sektörün üretim kapasitesi korunmalı, piyasalara verilecek güven ile mevcut durum fırsata çevrilmeli, yatırımlar hızlandırılmalı ve üretim ile ihracat artırılmalı, hazır giyim ihracatımızın yüzde 72’sini gerçekleştirdiğimiz AB ile ilişkiler yeni bir üyelik perspektifi çerçevesinde olumlu bir zemine kavuşturulmalı, başta hazır giyim ve konfeksiyon olmak üzere tüm sektörlerde yapısal dönüşüm tamamlanmalı, çeşitli nedenlerle ertelenmek durumunda kalan ekonomik reformlar, fırtınanın dinmesinin ardından hızla hazırlanarak uygulamaya geçirilmeli, eğitim altyapısı ekonomik dönüşümü gerçekleştirecek donanımda insan gücünü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalı.”

19 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRACAĞIZ

Birlik olarak kendi üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen Gültepe, “Bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla rekor kıracağız ve cari açığın kapatılmasına katkımızı 16 milyar dolara çıkaracağız. Birliğimizi perçinlememiz, daha çok üretip daha çok ihracat yapmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye için, milletimiz için, sektörümüz için başarmak zorundayız ve hiç şüphesiz başaracağız. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

DEKLARASYONA İMZA ATAN BİRLİK VE DERNEKLER

Ortak deklarasyonda imzası bulunan birlik ve dernekler şöyle: “İHKİB, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Denizli İhracatçıları Birliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Birleşmiş Markalar Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği, Çorap Sanayicileri Derneği, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Triko Sanayicileri Derneği.”

KOÇ HOLDİNG: 5 yılda 35 milyar lira yatırım

Koç Holding, 2018 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 57,9 milyar TL gelir elde ederken, 2,6 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 4,1 milyar TL’ye yükseldi. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk” dedi. Koç Topluluğu’nun başarılı ihracat performansına dikkat çeken Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ford Otosan yılın ilk yarısında ihracat adetlerini yüzde 8 artışla 165 bine çıkardı. Tofaş ise ilk altı ayda ürettiği 175 bin adet aracın 140 bin adedini ihraç etti. Böylelikle Türkiye otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 44’ünü

gerçekleştirdik.”

SABANCI HOLDİNG: 40 milyar liralık satış yaptı

Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net kârı 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2 milyar 222 milyon TL olarak gerçekleşti. Holding’in kombine satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 yükselerek 40 milyar TL’ye ulaşırken, operasyonel kârlılığını ise yüzde 14 artırarak 4 milyar 920 milyon TL oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding üst Yöneticisi Mehmet Göçmen, “Yılın ilk çeyreğinde yakaladığımız başarılı performansı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdük. Türkiye’ye ve yatırımcılarımıza daha fazla katkı yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gücümüzü de her zaman ülkemize olan sorumluluğumuzdan alıyoruz” dedi.