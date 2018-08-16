Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

General Mobile, 100 milyon TL’lik yatırımla Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını faaliyete geçirdi. Firma 2,5 milyon adet üretim kapasitesini sahip fabrika ile bu sene 155 milyon TL’lik ihracat hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45’e çıkaracak. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç markasından biri olduklarını belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” diye konuştu.