Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ankara

AYGM’nin gerçekleştireceği sunum tüm sektör yetkilileri için oldukça önemli” dedi. Tümer, İstanbul’da günde 6,5 milyon kişinin kullanması planlanan, hem karayolu hem demiryolu geçişleri bulunacak tünelin, büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacağını belirtti. İstanbul Tüneli’nin sadece Türkiye’de değil, dünyada da merakla beklendiğini kaydeden Tümer “Fuarda müteahhitten mühendise, tedarikçiden müşavire pek çok sektör yetkilisi ulusal ve uluslararası proje uygulayıcıları ile bir araya gelme fırsatı bulacak” diye konuştu.

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatilini kapsayan 9 gün süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak. 30 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.