Kapalıçarşı'da 5,8800 liradan alınan dolar, 5,8820 liradan satılıyor. 6,7240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7260 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8710 lira olmuştu. Şu sıralarda Dolar 5,80, Euro ise 6,60 seviyesine geriledi..
Dolar ve Euro'da sert düşüş
16.08.2018 - 09:17 | Son Güncelleme: 16.08.2018 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8820 liradan, avro 6,7260 liradan güne başladı. Şu sıralarda Dolar 5,80, Euro ise 6,60 seviyesine geriledi.
Etiketler : Dolar ve Euro,ekonomi haberleri,
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