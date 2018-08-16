Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Cerablus’ta tüccarlar  da ellerindeki dövizleri Türk lirasına çeviriyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halk, mayıs ayında "Türkiye ve Türk  lirasına sahip çık" kampanyası başlattı.Türk lirasının değerinin artmasına katkı sağlamak isteyen Suriyeliler,  ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirdi. Halihazırda kampanyaya tüccarlar da  destek vermeye başladı. AA muhabirine konuşan tüccar Firas Hayderi, “Bugün Cerabluslu  tüccarlar olarak Türk ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. 

"Türkiye’nin 8 yıldır bizlere verdiği barınma ve sağlık desteklerine  kıyasla dövizlerimizi bozdurmanın basit bir destek olduğunu düşünüyoruz." diyen  Hayderi, güçleri yettiğince Türkiye'nin yanında duracaklarını vurguladı.Döviz bozdurmaya gelen Muhammed Arac da “Allah’tan Türkiye’nin bu  sıkıntıdan bir an önce kurtulmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.