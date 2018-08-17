Türkiye'de yaşanan döviz krizi Katar'dan gelen 15 milyar dolarlık kaynak haberiyle yatışırken, Katar'dan gelen kaynağın bankacılık ve finans sektörüne yönlendirileceği öğrenildi. Katar'dan gelecek 15 milyar dolarlık kaynak doların TL karşısındaki ateşini düşürürken, paranın üretime dönük istihdamda kullanılmayacak olması tartışma çıkardı. ABD ile yaşanan siyasi gerilim ile yükselen kur krizinde “sessiz kalmakla” eleştirilen Katar Emiri es-Sani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği görüşme sonrası Türkiye’ye 15 milyar dolar değerinde mevduat ve doğrudan yatırım gerçekleştireceklerini duyurmuştu.
Katar'dan gelecek paranın nerede kullanılacağı açıklandı
17.08.2018 - 16:58 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katar Emiri'nin Türkiye ziyaretinin ardından duyurulan 15 milyar dolarlık kaynağın hangi sektöre yönlendirileceği belli oldu. Reuters'a göre Katar'dan gelen 15 milyar dolar finans sektörüne gidecek.
Etiketler : katar,yatırım,ekonomi,dolar,
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