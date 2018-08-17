Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forward işlemler, daha çok ihracatçı firmalar tarafından kullanılır. Esas olarak mantığı, bugün yapılan bir anlaşmada belirtilen fiyat ve miktardaki dövizin alım satımının daha ileriki bir tarihte gerçekleşmesidir.

Forward işlemler, döviz kredisi gibi, döviz yükümlülükleri taşıyan şirketlerin, risklerini sabitlemeye yarar. Bu şekilde şirket, borcun vadesinde kasasından ne kadar para çıkacağını biliyor ve nakit akışında ciddi sorunlar yaşamıyor.

Örneğin, şirket olarak 1 yıl vadeli dolar kredisi aldığımızı ve o günkü dolar kurunun 450 bin lira olduğunu varsayalım. Herhangi bir bankaya gidip, 1 yıl sonrası için forward işlemi yaptığınızda banka, 1 yıl sonrası için size belli bir fiyat üzerinden dolar satmayı taahhüt ediyor. Örneğin banka, 1 yıl sonrası için 600 bin lira dolar kuru veriyor. Bu kuru kabul ederseniz anlaşmayı imzalıyorsunuz. Vade sonunda dolar 700 bin liraya çıksa dahi, banka doları anlaşılmış rakam olan 600 bin liradan satıyor.

Forward kurları her an ve bankadan bankaya değişmektedir