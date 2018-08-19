Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, özellikle ekonomi ve dış politika cephesinde yaşadığı gergin günlerin ardından bayram tatiline girdi. Vatandaşlar, sonbaharla birlikte başlayacak iş ve okul telaşı öncesinde, 9 günlük tatil boyunca hem Kurban Bayramı’nı idrak edecek, hem de sevdikleriyle birlikte dinlenerek, eğlenerek vakit geçirecek ve rahatlayacak. Bu dönemde esnaf ve özellikle turizmciler de cirolarını artırarak çifte bayram yaşayacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, Kurban Bayramı tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini söyledi. Bayka, ağustosun zaten tatil ayı olarak değerlendirildiğini, bunun üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince turizm merkezlerinde talep patlaması yaşandığını belirtti.



YURT DIŞI TURLAR İPTAL

Geçen seneye göre iç turizmde yüzde 30-40 artış olduğunu dile getiren Bayka, “Turizm sektörü olarak yaklaşık 1,5 milyon kişinin tatil yapmak için yer değiştirmesini bekliyoruz. Tatil yapacakların büyük bölümü, sahil bandını tercih etti. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde neredeyse yer kalmadı. Sıcaktan bunalan, şehir yaşantısından uzaklaşıp yeşille, doğayla buluşmak isteyenler de Karadeniz’de yayla turlarını satın aldı. Kapadokya ve Kaz Dağları da ilgi gören destinasyonlar arasında. Otellerde de gecelik konaklama fiyatları 200 liradan başlayıp, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Dört kişilik bir ailenin 7 gece 3-4 yıldızlı bir otelde konaklamasının minimum 3 bin 500 TL civarında bir maliyeti var. Her bütçeye, her keseye uygun tatil imkanı mevcut ülkemizde. Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi” dedi.