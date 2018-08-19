Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde internette yerli cep telefonu aramaları yüzde 100’ün üzerinde arttı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında son 3 günde yüzde 121 artış olduğunu gözlemledik. Hükûmetimizin yerli üretim ve tüketim ile ilgili çağrıları doğrultusunda, biz de pazarın önemli oyuncularından biri olarak gerekli aksiyonları almaya odaklanıyoruz. Düşük marj uygulayarak, yerli cep telefonlarında rekabetçi fiyatlar sunuyor ve müşterilerimizi millî ürün kullanmaya teşvik ediyoruz. Bu kapsamda Vestel, Casper ve General Mobile ürünlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu ürünlerin, ithal benzerlerine göre ciddi fiyat avantajı söz konusu. Sürekli indirim ve kampanyalarla, yerli telefonları daha cazip hâle getireceğiz” dedi.