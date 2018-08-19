Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Yerli kaynak kullanımı hedefi kapsamında geçtiğimiz aylarda Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli atılmıştı. Enerjide dışa bağımlılığı bitirecek bir hamle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. ‘Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planı’ kapsamında başta Ergene, Gediz ve Menderes havzaları olmak üzere 6 büyük havzada atık çamurlar bu projede kullanılmaya başlanacak. Ayrıca Devlet Su İşlerinin (DSİ) Türkiye’nin ileriki yıllarda içme suyu sıkıntısı yaşamaması için ülkenin dört bir yanına yapmış olduğu, arıtma su tesislerindeki çamurlar da kapsam dâhilinde olacak. Öte yandan hazırlanan eylem planında elde edilecek çamurların nerelerde kullanılacağı, nasıl bertaraf edileceği gibi hususlar da çalışmalar sonucunda tamamlandı. Bakanlığın eylem planı oluşturduğu sırada müsteşarlık görevini yürüten Mustafa Öztürk, detayları gazetemize paylaştı. Öztürk, “Çamurlar, termik santrallerinde, çimento ve kireç fabrikalarında yakılacak. Projede yol haritası belirlendi. Devlet, bu işi özel şirketlere yaptırmalı. Yap, işlet ve devret modeli bu sistemde de uygulanmalı. Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi sanayisi gelişmiş ülkeler, su atık çamurunu enerji olarak kullanıyor. Artık biz de bu kaynaklara yönelmeliyiz” dedi.

Türkiye’de son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda atık yakıtından elde edilen enerji yüzde 2’den yüzde 7’ye yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu eylem planıyla, enerjide dışa bağımlılık azaltılarak, yılda 3,6 milyar TL tasarruf sağlanacak.