Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul yeni havalimanının rekabeti arttıracağını belirterek, uçak bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacağını ifade etti. Bu yıl sonuna kadar 14, gelecek yıl ise 41 uçağın THY filosuna katılacağını anımsatan Ekşi “Büyümemiz yüzde 10’u aşacak” dedi.



AZ YAKITLA UZUN MESAFE

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda THY’nin filosuna bu yıl katılacak uçakların dar gövdeli, gelecek yıl teslim alınacak uçakların ise geniş gövdeli olduğunu bildiren Ekşi, söz konusu uçakların daha az yakıtla daha uzak mesafelere gidebileceğini kaydetti.



DAHA MAKUL OLACAK

THY’nin biletleri, 49 lira ile 352 lira arasında değişen fiyatla satışa sunduğunu anlatan Ekşi, iç ve dış hatlarda çok makul fiyatlarla uçak bileti satılacağını aktardı. Ekşi “Gelecek seneye yönelik 69 liradan bilet satışı kampanyasını başlattık” diye konuştu. Yeni havalimanından iç hatlarda Ankara’ya, dış hatlarda da KKTC ve Azerbeycan’a ilk seferin düzenleneceğini hatırlatan Ekşi “İlk seferler her zaman özeldir” dedi. Ekşi, ilk yolculara sürprizlerinin olacağının altını çizdi.

Bir günde 750 bin kişi uçtu

9 günlük Kurban Bayramı tatili uçak sefer sayılarını arttırdı. İlk günde, 5 bin 104 uçağın yaptığı seferlerle toplam 748 bin 829 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın açıkladığı verilere göre, bu seferlerle iç hatta 340 bin 132, dış hatta ise 408 bin 697 yolcu taşındı. Bayram tatilinin başlangıcında turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 215 bin 124, dış hatlarda ise 385 bin 321 olduğunu dile getiren Turhan, söz konusu yolcu trafiğinin yarısından fazlasının İstanbul’daki havalimanlarından olduğunu bildirdi. Turhan, Atatürk ve Sabiha Gökçen’den toplam 334 bin 30 yolcunun hizmet aldığını kaydetti.

THY’den tarihî rekor

THY, 9 günlük tatilinin ilk gününde bin 547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı. Bilal Ekşi “Yolcularımızı % 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tüm gayretimiz ile sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.