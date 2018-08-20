Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Son verilere göre; özellikle kamu alımlarında yüksek ve orta teknolojili ürünleri teklif edenlerin lehine yüzde 15 fiyat avantajı sağlayan yerli malı belgesinde patlama yaşanıyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında TOBB ve TESK’in 6 bin civarında yerli malı belgesi düzenlediği öğrenildi. Bu sayıyla birlikte toplamda düzenlenen yerli malı belgesinin 30 bine dayandığı ifade ediliyor.

Yeni dönemde de yerli malı belgesi uygulamaları izlenecek ve raporlandırılacak. Ayrıca mal alımı ve yapım işi ihaleleri ile ilgili liste hazırlık çalışmalarına da devam edilecek. Yerli malı belgeleri Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteriyor. Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için de önce Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi gerekecek.