Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik SAMSUN

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşa karşı, Türk özel sektöründen cevap geldi. Özelleştirildiği 2004’ten bu yana 635 milyon dolarlık yatırım yapılan Eti Bakır, 4 yıllık yeni planını açıkladı. Eti Bakır’ın Genel Müdürü Yılmaz Şara, 2022 yılına kadar 3 milyar 100 milyon lira (500 milyon dolar) yatırım yapacaklarını belirtti. Şara, böylece 500 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını müjdeledi. Eti Bakır Samsun Tesislerinde ekonomi basınının temsilcileri ile bir araya gelen Yılmaz Şara “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırıma devam edeceğiz. Böyle zamanlarda yapılacak olan en iyi şey, yatırımdır. Biz de bunu yapıyoruz. Daha çok üreten Türkiye, dış saldırılara karşı da daha dirençli olacaktır” diye konuştu.



ÜRETİM 2 KAT ARTTI

Eti Bakır’ın 14 yıl önce kapanmak üzereyken Cengiz Holding tarafından özelleştirme yoluyla satın alındığını hatırlatan Şara “Üretimi artırmak için fabrikayı yenilemek ile beraber, ham maddenin de artması gerekiyordu. Bu sebeple Küre ve Murgul’da bulunan bakır madenlerinde yapılan sondajlarla yeni rezervler bulundu. 32 bin ton olan yıllık üretim, 75 bin tona yükseltildi. Köylülerin tütününü yakan ve özelleştirildiği yıl 100 milyon lira zarar eden fabrikayı ayağa kaldırmanın ilk adımı, sülfürik asitten kurtulmak oldu. Bu nedenle arıtma tesisi revize edildi ve gazın fabrika bacasından salınması önlendi. Sülfürik asit gübre yapımında kullanıldığı için, tesise 40 milyon dolara üretim tesisi kuruldu. Ardından gübre fabrikası faaliyete geçti. Hem tarlalar yeniden tarıma açıldı, hem de ürünü yakan gaz ham madde olarak kullanıldı. Eti Bakır Samsun Tesislerinin bacasından çıkan gaz, yapılan yatırımla birlikte AB ülkelerinin referans olarak gösterdiği değerin 3 kat altına indirildi. Şu anda bacadan çıkan gaz, yüzde 99,5 düzeyinde tutuluyor” diye konuştu.

Her yıl 550 milyon dolar ithalatı önlüyor

Eti Bakır Samsun Tesislerinde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yılmaz Şara “Türkiye’nin yıllık bakır ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyoruz. Şu anda her yıl 550 milyon dolarlık ithalatın önünü kesiyoruz. Mevcut istihdam 3 bin 161 kişi. Yeni yatırımın inşaat aşamasında 2 bin kişi çalışacak. Tamamlandıktan sonra da 500 kişi, yeni tesiste iş başı yapacak” diye konuştu.