Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklama ile vergi ödeme sürelerinin 28 Ağustos'a uzatıldığı belirtti. "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak açıkladı: Vergi ödeme süreleri 28 Ağustos'a uzatıldı
20.08.2018 - 17:50 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklama ile vergi ödeme sürelerinin 28 Ağustos'a uzatıldığı belirtti.
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577051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/577051.aspx
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