Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan düzenleme, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Artık anneler ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Ancak çoğu anne bu düzenlemeden habersiz. Düzenlemeye göre; çalışan anneler çocuklarını kreşe verirse devlet bin 15 lira (brüt asgari ücretin yarısı) destek sağlayacak. Destek daha önce 304 liraydı. Yani 711 liralık artış var.

VERGİ DIŞI OLACAK

Bu yolla çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamayan annelere büyük bir destek sağlanmış olacak. Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek bir destek. Ancak ek bir ödeme değil. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor.

ŞARTLARI NELER?

Kreş desteğinin bazı şartları var. Destekten yararlanılması için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart. Dolayısıyla, çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen çalışanlar için vergi istisnası uygulanmayacak.

Sınır yok

Bu destekten yararlanmak için çocuk sayısı sınırı bulunmuyor. Bu anlamda, kadın çalışan her bir çocuk için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini (bin 15 lira) aşmamak üzere istisnadan yararlanabilecek. Dolayısıyla, kadın çalışanın kaç çocuğu olursa olsun, gerekli koşullar oluşmuş ise her bir çocuk için vergi istisnası alabiliyor.

1.015 liralık destek nasıl alınır?

Başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın illerde bulunan merkezlerine yapılabiliyor. Kreş desteğinden yararlanmak için iş hayatında bulunan çalışan anne olmak gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı da göz önünde bulunduruluyor. Düşük ücretle çalışan annelere öncelik veriliyor.