Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2017’de, Türkiye’deki havalimanları merkezli iç ve dış hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı, 193 milyon 576 bin 844 olarak hesaplandı. En çok yolcu ağırlayan, Atatürk Havalimanı oldu. Burada 64 milyon 106 bin yolcu misafir edilirken, Sabiha Gökçen 31 milyon 386 bin ile ikinci oldu. Geçen yıl, Türkiye’deki tüm havalimanlarından, yolcuların iç ve dış hat seyahatleri için 1 milyon 500 bin 457 geliş-gidiş seferi icra edildi. Rakamlar uluslararası değerlendirildiğinde, Türkiye’nin küresel pastadaki payı da ortaya çıktı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün raporuna göre; geçen yıl dünyada 4,1 milyar yolcu uçaklarla seyahat etti. Bu verilere göre uçakla seyahat eden toplam yolcuların yüzde 4,7’si, Türkiye’deki havalimanlarını kullandı.