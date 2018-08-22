Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım “Türkiye genelinde günlük ortalama 1.100 ton üretimimiz var. Kurban Bayramı’nda bu, üç-dört katına çıktı. 4 bin tonu buluyoruz” dedi. Tüketiciler raflarda, kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlarla cevizli baklava, 30-85 lira arasında da fıstıklı baklava bulabiliyor. Bayramda günlük tüketim, yaklaşık 200 milyon TL’yi buldu. Mehmet Yıldırım “Tüketici tercihini bütçesine göre kullanıyor. Ekonomik durumu iyi olanlar kaliteli baklava alıyor. Geçtiğimiz aylarda fıstıklı baklava üretmeme kararı almıştık. O sırada fıstıklı baklavanın kilosu 80 liraydı. Fıstık fiyatları ise 210 liraya kadar tırmandı. Zam yapmadık. Zararı, sektör cebinden çekti. Şimdi mahsul zamanı geldi, fıstık fiyatları geriledi. Biz zam yapmadık ki!.. Bu sebeple fiyatlar da ucuzlamadı. Şu an zararı karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.