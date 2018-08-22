Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Türkiye’nin çamaşır kurutma makinesi ihracatı, son 5 yılda yüzde 255 arttı. 2013’te 112 milyon dolar olan ihracat, geçen yıl 287 milyon dolara yükseldi. 2017’de İngiltere’ye 76 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 40 milyon dolarla Fransa izledi. Almanya’ya yapılan ihracattan da 35 milyon dolar gelir elde edildi. Çamaşır kurutma makinesi üretimi ise, son 5 yılda yüzde 55 artış kaydederek, 1 milyon 652 bin adede çıktı. Bu arada kurutma makinelerine yurt içinde de ilgi artıyor. Zaman ve hijyen açısından bu ürünlerin sunduğu kolaylıktan yararlanmak isteyenler, 2016’da 92 bin kurutucu satın aldı. Geçen yıl satılan ürün sayısı ise 145 bini aştı.