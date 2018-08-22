Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’nin millî işletim sistemi PARDUS’ün geliştirilmesi için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yeni dönemde Pardus ve LibreOffice eğitimleri artacak. Pardus’ün kaynak kodları ve Lider Ahenk Merkezî Yönetim sisteminin kaynak kodları açılacak. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülecek çalışmalar bunlarla sınırlı kalmayacak. Sene sonuna kadar Ahenk Projesi’nin Windows ve mobil sürümü gerçekleştirilecek. CC yani Common Criteria denilen sertifikasyon süreci devam ettirilecek. Kamu kurumları ve firmalar için çalıştaylar gerçekleştirilecek. Üç boyutlu sanal sınıf hizmete girecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının PARDUS’e geçiş süreci de hızlandırılacak. Diğer yandan sisteme yönelik eğitim sayısı ve içerik zenginleştirilecek. ULAKBÜS’ün birinci aşaması tamamlanacak. En az iki ilde kamu hastaneleri birliği ile belediyelerde PARDUS göç çalışması yapılacak. Pardus GNOME, XFCE sürümleri tamamlanarak web sayfasından yayınlanacak. Değişik masaüstü ortamları için kullanım ve eğitim kitapları oluşturulacak.



MALİYET AVANTAJI

Linux tabanlı bir işletim sistemi olan PARDUS, istihdam oluşmasına ve bilişim okur yazarlığı edinilmesine de katkı sağlıyor. Sistemin lisans bedelinin bulunmaması ve bir alternatif olarak belirmesi pazarlık gücünü artırarak maliyet yönünden avantaj sağlıyor. FATİH projesi kapsamında okullara kurulan etkileşimli tahtalara özel, dokunmatik PARDUS sürümü geliştirilmişti. Millî işletim sisteminin bu şekilde 35 milyon dolar kadar tasarruf ettirdiği belirtildi.



KRİTİK YERLERDE DEVREDE

PARDUS yurt içinde birçok önemli kurum tarafından da kullanılıyor. Bunlar arasında Millî Savunma Bakanlığı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, çoğunluğu Bursa’da olmak üzere kamu hastanesi, İSKİ, başta Pendik ve Eyüp belediyeleri olmak üzere birçok kurum bulunuyor. PARDUS askerî güvenlik isteyen ortamlarda, devamlılığın kritik olduğu ameliyathaneler gibi farklı alanlarda da devrede. PARDUS bazı alt projelerle de destekleniyor. Bunlar arasında uzaktan yönetim için Lider Ahenk, kimlik yönetimi için Engerek, siber güvenlik için Ahtapot yer alıyor. Söz konusu ürünler de çeşitli kurumlarda aktif...

20 MİLYON TL HARCANDI

Türkiye’nin yerli işletim sistemi PARDUS’te ilk adım 2003 yılında Gebze’de atılmıştı. İlk yıllarında çekirdek bir kadro ile araştırma ağırlıklı yürüyen proje 2012’den bu yana TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştiriliyor. Alt yüklenicilerle birlikte 30 kişinin üzerinde çalışanı olan PARDUS’e Kalkınma Bakanlığından 20 milyon lira kadar harcama yapıldığı belirtiliyor. PARDUS Projesi’nin dışa bağımlılığı azaltan önemli bir bilişim hamlesi olduğu biliniyor.

40 KURUM GEÇİŞ YAPACAK

PARDUS’e geçişle ilgili hâlihazırda 40 civarı kurumla temas sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Makine Kimya Enstitüsü (MKE) ile İstanbul Anadolu Yakası belediyeleriyle görüşüldüğü öğrenildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığında dönüşüm konusunda pilot projeler yürütülüyor. SGK ve Kahramanmaraş Belediyesinde analiz çalışmaları yapılıyor.