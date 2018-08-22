Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar, her geçen gün yeni sektörlere karşı başlatılıyor. Birkaç haftadır döviz kurları aracılığıyla yapılmaya çalışılan kasıtıl hareket, dünyanın en güçlü markalarına sahip olan, yabancıların büyük talep gösterdiği bankacılık sektörünün zorda olduğuna dair iddialar, dev holdinglerin notunun düşürülmesi de yine bu adımlardan sadece birkaçı. Son yıllarda hem Avrupa hem Körfez ülkelerinden gelen yabancı sermayenin talep gösterdiği inşaat sektörü de ekonomimiz üzerindeki oyunlardan bir yenisine sahne oluyor. Bu oyunu Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı dillendirdi. Kabadayı, “Sektördeki bazı firmaların batacağına ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddialarla karamsarlık oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle bir şey söz konusu bile değil” dedi. Yılın ilk 7 ayında 769 bin 910 konut satıldığını, rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı seviyede bulunduğunu söyleyen Kabadayı, “Tüm olumsuz söylemlere rağmen 7 ayda yerliye satışta 800 bine, yabancıya satışta ise 15 bine yaklaşan konut sayısı mevcut. Yerlide aynı seviyedeyiz, yabancıda yüzde 30 artıdayız. 250’den fazla alt sektörü canlandıran inşaat sektörü canlılı, problem yok” dedi.



Faizler yine 1’in altına düşecek

Kabadayı, sektörde yeni taleplerin yanı sıra kentsel dönüşümle 7 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu noktada sektör için bir şans olduğunu dile getiren Kabadayı “Bakanımızla sektörün geleceğinden umutluyuz. Bayramdan sonra Emlak Konut’un da katılımıyla ulusal bir kampanya daha düzenlenecek. Faizlerin belirli vadelerle yüzde 1’in altına, yüzde 0,98’e çekilmesi düşünülüyor. Çeşitli fırsaıtlar da olacak. Sektör daha da canlanır” değerlendirmesinde bulundu.

Yabancıya 30 bin konut satacağız

İnanç Kabadayı, yabancıya satışta yüzde 30’luk artışın Türkiye ve sektörü güveni gösterdiğini belirterek, geçen yıl 22 bin olan yabancıya satışın 30 bini çok rahat bulacağını, elde edilen gelirin de 4,6 milyar dolardan 6-7 milyar dolara çıkacağını belkediklerini söyledi. Kabadayı, Türk vatandaşı olmak için şu an en az 1 milyon dolar olan gayrimenkul alımı şartının, 300 bin dolara çekilmesinin de satışları artıracağı tahmininde bulundu.