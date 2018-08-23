Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji gelişip yaygınlaştıkça, mobilite artıyor, çalışanların belli bir mekana bağımlılığı azalıyor. Son dönemde iş yerine gitmeden yapılan işler daha fazla önem kazandı ve ‘9-5’ olarak ifade edilen mesai kavramı anlamını yitirmeye başladı. Uzaktan çalışmayla ilgili yapılan bir araştırma, bu gerçeği rakamlarla ortaya koydu. Uluslararası iş organizasyonu IWG, bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 96 şirketten 18 bini aşkın iş insanının görüşlerine dayanılarak bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre çalışanların yüzde 70’inin haftanın en az 1 gününde ofis dışında çalıştığı belirlendi. Yarısından fazlası haftanın yarısını ve daha fazlasını iş yerinden uzakta çalışarak geçirirken, yine çalışanların yüzde 11’i ise haftanın tamamında iş yerinden uzakta çalışıyor.

Dünyada nesiller boyunca sabit bir lokasyon ve 9-5 mesaiyi içeren ofis tabanlı çalışma modeli uygulandığını belirten uzmanlar, bu sistemin hızla terk edildiğini belirterek “Birçok şirket hem kendisine hem çalışanlarına fayda sağlayan çalışma modelini benimsiyor. Böylece işe geliş ve gidişte kaybedilen süreden tasarruf edilirken, bu aynı zamanda üretkenliği, personeli elde tutma oranını, iş memnuniyeti ve iş geliştirme kabiliyetini artırıyor. Şirket de birçok finansal ve stratejik tasarruf sağlamış oluyor. Aynı zamanda çalışanlarına esnek çalışma imkânı sağlayan şirketlerin büyümesinin 2016 yılında yüzde 67 seviyesindeysen, bu yıl yüzde 89’a çıktığı dikkat çekti.

HER ALANDA MOBİLİTE

Esnek çalışma ya da ortak alan kullanımı, sadece teknoloji şirketlerine özel değil. Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle ve Uber gibi birçok işletme dijitalleşen dünyanın avantajını böyle kullanıyor.

Birçok çalışan esneklik istiyor

Yapılan araştırmada, çalışanların önemli bir çoğunluğunun esnek çalışmayı benimsediği gösteriyor. İş yerlerinin yüzde 80’i de elemanı elinde tutmak için esnek çalışmanın faydalı olduğunu dile getiriyor. Yüzde 64’ü, esnek çalışma modelinin işe almada etkili olduğunu dile getiriyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 58’i de esnek çalışmanın iş memnuniyetini ve dolayısıyla verimliliği artırdığına inanıyor. Yapılan aynı araştırmada, çalışanların hareket hâlindeyken daha üretken olmalarını sağladığını da gösteriyor.

Çalışanı özgür şirket daha hızlı büyüdü

Çalışanlara esnek çalışma stratejisi sunmak, şirketlere önemli avantaj sağlıyor. Buna göre;

¥ Esnek çalışanı olanların büyümesi 2016’da yüzde 67 seviyesindeyken, bu yıl yüzde 89’a çıktı.

¥ Rekabet gücü yüzde 59’dan yüzde 87’ye yükseldi.

¥ Üretkenlik 2013’te yüzde 75, şimdi yüzde 82.

¥ Yetenekli çalışan kazanmak ve elde

tutmak yüzde 64’ten yüzde 80’e çıktı.

¥ Kâr maksimizasyonu yüzde 83’e ulaştı.